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Садальский рассказал о печальной судьбе актрисы Суворкиной: ужасная смерть

0:54
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поведал, в каком бедственном положении находилась актриса Людмила Суворкина перед трагической смертью.

Свеча
Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свеча

Станислав Садальский почтил память звезды фильмов "Дети Ванюшина" и "Центровой из Поднебесья". Он отметил, что вместе с актрисой учился в ГИТИСе.

"Людмила вчера сгорела, ужасная смерть", — написал актёр в соцсетях.

Заслуженный артист РСФСР посетовал на то, что сейчас не существует организации, которая могла бы помогать бедствующим актёрам.

"У Суворкиной не было денег оплатить даже за квартиру, отрезали газовую трубу, не было сил вынести мусор, муж умер, сын забыл мать… всё к одному", — рассказал о печальной судьбе актрисы Садальский.

Он отметил, что Суворкина была популярной в далёкое советское время.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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