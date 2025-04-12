Алёна Водонаева подробно перечислила блюда своего обеденного рациона

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева наглядно показала, что ест, чтобы сохранять фигуру стройной.

Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman Модель Алёна Водонаева

Постоянно худеющая Алёна Водонаева продемонстрировала блюда своего обеденного рациона.

Она сфотографировала свой диетический приём пищи. Знаменитость питается очень сдержанно, следя за калориями.

"Мой обед," — написала под фото звезда телестройки.

Приём пищи Водонаевой в обед состоит из гречки, филе, яйца в крутую и имбирного чая.

Алёна очень негативно относится к людям, не ведущим борьбу с лишним весом. Она всегда критикует людей, которые придерживаются так называемого бодипозитива.

Ранее Алёна Водонаева призналась, почему не летает отдыхать в Дубай.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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