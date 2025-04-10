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Анастасия Волочкова готовит королевскую свадьбу для дочери: её золотое платье может затмить саму невесту

0:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, которая полностью оплатит свадьбу дочери Ариадны, поглощена подготовкой к празднику, запланированному на 26 апреля.

Золотые розы
Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Hermoso Cuesta, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотые розы

Сказать, что балерина собирается сделать торжество ярким и запоминающимся, — это ничего не сказать. Она собирается организовать настоящую королевскую свадьбу. Сама Анастасия в этот день сменит два платья, и одно из них уже сшито.

"Моё платье готово, его создавала Аника Керимова. Оно будет золотым и прекрасным. Сегодня ещё одна примерка", — рассказала Анастасия порталу Woman.ru.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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