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Хочу оставить маму без внуков: сын Елены Яковлевой поделился своей необычной философией жизни

1:31
Шоу-бизнес

Денис Шальных — единственный сын актрисы Елены Яковлевой. Он поучаствовал в программе "Звёзды сошлись" и рассказал о своей жизни и планах, чем возмутил некоторых других участников шоу.

Кошка с котятами
Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

Денис работает в барбершопе и увлекается бодибилдингом и татуировками, которых на его теле огромное количество. Он живёт один с четырьмя котами и полностью доволен жизнью. Он с лёгкостью берёт деньги у родителей и не видит в этом ничего предосудительного.

"Я ни в чём не нуждаюсь. Всё, что мне нужно, — обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырём котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу", — заявил Денис.

Надежда Ангарская возмутилась тем, что такая роскошь "упала с неба" для молодого человека, в то время как сама Надежда, даже будучи звездой Comedy Woman, снимает квартиру. Дарья Донцова, напротив, высказалась о том, что это личное дело Дениса и ему самому решать, как жить.

"Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим. Хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей", — признался Денис.

Также он рассказал о своей любви к животным и вспомнил о собаках, которые в его семье сидели за одним столом с людьми.

Уточнения

Еле́на Алексе́евна Я́ковлева (род. 5 марта 1961, Новоград-Волынский, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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