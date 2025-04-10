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Зачем мужчинам уходить в декрет? Анфиса Чехова делится неожиданным решением

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова, недавно ставшая главой комитета по демографии партии "Новые люди", в последнее время стала высказывать разные идеи о том, как повысить демографию в России.

Мужчина с ребёнком
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина с ребёнком

По мнению Чеховой, нужно пересмотреть роли мужчин и женщин, давно укоренившиеся в российском обществе. Чехова уверена, что, если мужчины будут уходить в декрет, это вдохновит женщин на то, чтобы чаще рожать. Анфиса высказалась о том, что образ сурового мужчины, которому чужда забота о детях, может отпугивать многих представительниц прекрасного пола.

"Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берёт, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность", — заявила Чехова.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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