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Тайна Алексея Рыбникова: популярный советский композитор решил изъять все свои песни из Сети

0:43
Шоу-бизнес

Композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к "Приключениям Буратино", "Усатому няню" и многим другим фильмам, обратился в суд с просьбой изъять со всех музыкальных платформ его произведения.

Алексей Рыбников
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Рыбников

Теперь на "Яндекс.Музыке", "Звуке", "МТС Музыке" и Apple Music исчез ряд его песен, однако некоторые всё ещё остались, поскольку на них не хватало соответствующих документов, необходимых, чтобы выполнить просьбу композитора.

Вероятно, Рыбников займётся сбором нужных документов, чтобы его песни полностью исчезли из Сети. С чем связано такое желание, остаётся неизвестным. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Алексе́й Льво́вич Рыбников (род. 17 июля 1945, Москва) — советский и российский композитор, продюсер. Народный артист Российской Федерации (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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