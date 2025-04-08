Волкова поздравила Дронова с днём рождения: семейный союз продлился столько лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Волкова обратилась к своему кинематографическому мужу по сериалу "Воронины" Георгию Дронову.

Фото: Инстаграм Екатерины Волковой is licensed under public doman Актриса Екатерина Волкова и актёр Георгий Дронов

Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с актёром Георгием Дроновым. Она отметила, что не ожидала, что их супружество будет столь долговечным.

"Я и представить не могла, что наш семейный союз продлится столько лет", — написала под фото актриса.

Она охарактеризовала своего экранного мужа как человека с блестящим чувством юмора, доброго и терпеливого.

"Ты всегда был опорой, даже если текст забыла, даже если смеялась в кадре там, где не надо, подхватывая своим заразительным смехом", — объяснила Екатерина.

Волкова поблагодарила коллегу за то, что они вместе прошли долгий путь. Она пожелала Дронову, которому исполнилось 54 года, много новых ролей.

Уточнения

Гео́ргий Алекса́ндрович Дро́нов (род. 7 апреля 1971, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий и кинорежиссёр. Известен по исполнению ролей в телесериалах «Саша+Маша», «Воронины».



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