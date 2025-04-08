Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему военные до сих пор используют ГАЗ, ЗИЛ и КамАЗ
Просто забудьте про магазинные удобрения: попробуйте это секретное средство для гортензий
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами

Волкова поздравила Дронова с днём рождения: семейный союз продлился столько лет

0:57
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова обратилась к своему кинематографическому мужу по сериалу "Воронины" Георгию Дронову.

Актриса Екатерина Волкова и актёр Георгий Дронов
Фото: Инстаграм Екатерины Волковой is licensed under public doman
Актриса Екатерина Волкова и актёр Георгий Дронов

Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с актёром Георгием Дроновым. Она отметила, что не ожидала, что их супружество будет столь долговечным.

"Я и представить не могла, что наш семейный союз продлится столько лет", — написала под фото актриса.

Она охарактеризовала своего экранного мужа как человека с блестящим чувством юмора, доброго и терпеливого.

"Ты всегда был опорой, даже если текст забыла, даже если смеялась в кадре там, где не надо, подхватывая своим заразительным смехом", — объяснила Екатерина.

Волкова поблагодарила коллегу за то, что они вместе прошли долгий путь. Она пожелала Дронову, которому исполнилось 54 года, много новых ролей.

Уточнения

Гео́ргий Алекса́ндрович Дро́нов (род. 7 апреля 1971, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий и кинорежиссёр. Известен по исполнению ролей в телесериалах «Саша+Маша», «Воронины».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике Аудио 
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Садоводство, цветоводство
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не больно, не дорого, не сложно — вот как убрать усики ниткой
Не чистите кисти? Подготовьтесь к проблемам с кожей! Как избежать побочных эффектов грязных кистей
Сад без химии: 15 народных средств, которые выгонят тлю
Забытая пряность: как бораго изменит ваш вкус к жизни
Анфиса Чехова раскрыла, как Анастасия Заворотнюк сохраняла оптимизм перед лицом неизлечимой болезни
Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте
Дешевле Гранты: самые доступные машины с мотором и колёсами
Огромных волков хотят возродить американцы
Лето без тазиков: какой водонагреватель точно подойдёт для вашей ванной
Тайные уголки Таиланда: три места, где тишина и покой заменяют шум и суету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.