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Ирина Безрукова высмеяла результаты запроса ИИ: посмотрите, что выдаёт

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Шоу-бизнес

Актрису Ирину Безрукову обидело то, какой прогноз о её внешности сделала нейросеть.

Актриса Ирина Безрукова
Фото: Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public doman
Актриса Ирина Безрукова

Ирина Безрукова поддалась трендам ИИ и попросила нейросеть сделать прогноз о том, как она будет выглядеть спустя более четырёх десятков лет. Она показала искусственному интеллекту своё детское фото.

Выдача ИИ её не обрадовала. Перед ней предстало фото, на котором запечатлена женщина преклонного возраста.

Реальна Ирина Безрукова выглядит гораздо моложе.

"Посмотрите, что эта нейросеть выдает! Кажется, у ИИ свое, особое видение мира", — написала под кадрами звезда.

Телеведущая Тина Канделаки тоже не обошла стороной данный тренд. Результат её тоже не обрадовал. Звезда ТВ выглядит гораздо лучшем, чем прогноз ИИ.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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