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Киркоров похвастался новыми часами Rolex, выпущенными в честь Дня Победы

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Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров решил почтить День Победы покупкой дорогих часов.

Часы Филиппа Киркорова
Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Часы Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях кадры, на которых хвастается купленными часами фирмы Rolex из лимитированной серии, приуроченной к юбилею Дня Победы.

На часах, выпущенных в 80-ти экземплярах, изображён знаменитый памятник "Родина-мать зовёт!". К часам прилагается праздничный футляр, украшенный георгиевской лентой.

Telegram-канал "Блокнот Стар" пишет, что по одной из версий Киркоров отдал за эксклюзивные часы почти 2 миллиона рублей.

"Я поднял на уши весь мир. И за сутки мне их раздобыли. Теперь это мои любимые часы", — объяснил народный артист России.

Киркоров вспомнил, что его покойный отец Бедрос Киркоров очень почитал праздник Великой Победы.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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