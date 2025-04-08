Девушка-дворник стала супермоделью благодаря российскому фотографу

Интернет-пользователей умилила трогательная история тайской Золушки, в судьбе которой сыграл решающую роль российский фотограф.
В соцсетях стремительно распространяется волшебная история Золушки из Таиланда.
28-летняя тайская девушка-дворник стала супермоделью благодаря тому, что её сфотографировал российский ценитель прекрасного.
Весной этого года фотограф Семён Резчиков заметил девушку по имени Мин, которая мела улицы в Таиланде. Он не смог пройти мимо красоты очаровательного дворника и сделал фото с девушкой.
В соцсетях снимок возымел огромный успех. Публика осталась в восторге от внешности Мин.
Популярные в Тайланде бренды предложили девушке работу моделью. Она бросила мести улицы, чтобы посвятить себя модельной карьере.
Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.
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