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Девушка-дворник стала супермоделью благодаря российскому фотографу

Шоу-бизнес

Интернет-пользователей умилила трогательная история тайской Золушки, в судьбе которой сыграл решающую роль российский фотограф.

Модель из Таиланда Мин
Фото: Тelegram-канал СтарХит is licensed under public doman
Модель из Таиланда Мин

В соцсетях стремительно распространяется волшебная история Золушки из Таиланда.

28-летняя тайская девушка-дворник стала супермоделью благодаря тому, что её сфотографировал российский ценитель прекрасного.

Весной этого года фотограф Семён Резчиков заметил девушку по имени Мин, которая мела улицы в Таиланде. Он не смог пройти мимо красоты очаровательного дворника и сделал фото с девушкой.

В соцсетях снимок возымел огромный успех. Публика осталась в восторге от внешности Мин.

Популярные в Тайланде бренды предложили девушке работу моделью. Она бросила мести улицы, чтобы посвятить себя модельной карьере.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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