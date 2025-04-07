Жена Паши Техника объяснила, как сообщила шестилетнему сыну о смерти отца

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова рэпера Паши Техника объяснила их общему ребёнку, что отец умер. Она подобрала для мальчика особые слова.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Рэпер Паша Техник

Ева Карицкая не стала скрывать от шестилетнего сына Вани новость о смерти отца, рэпера Паши Техника.

"Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах. Что умер. Конечно поплакали, но вроде как не критично отреагировал… без супер истерики", — сообщила женщина.

Паша Техник в одном из интервью рассказал, что позаботился о сыне, купив ему просторную квартиру. Сам рэпер заверил, что ему есть где жить самому.

"Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Это же всё не мне, а малому", — объяснял блогер.

Ранее менеджер Паши Техника поделился последним снимком с рэпером, сделанным незадолго до его смерти в Таиланде.

Карицкая уже успела дать интервью Ксении Собчак после смерти Паши Техника.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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