Любовь Успенская заявила, что освоит танцы на шесте по примеру дочери

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская заступилась за дочь Татьяну Плаксину, которая выбрала необычное хобби.

Фото: ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

35-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина увлеклась танцами на шесте, которые называют стрип-пластикой.

Многие интернет-пользователи восприняли это как занятие стриптизом. Королева русского шансона с гневом отчитала хейтеров за подобные предположения.

"Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь", — цитирует слова звезды Общественная Служба Новостей.

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина со сцены прочитала смелые обличительные стихи собственного сочинения.

Успенская заявила, что тоже хочет попробовать свои силы в освоении необычного танца. Артистка отметила, что сейчас её дочь Татьяна находится "в поисках себя". Она пообещала поддерживать наследницу в её начинаниях.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».



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