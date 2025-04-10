Дмитрий Быков* раскрыл свои планы на возвращение в Россию — и это не то, что вы ожидаете

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Быков* (внесён Минюстом в список иноагентов) уже несколько лет живёт в США. Он поделился мыслями о своём возможном возвращении в Россию в YouTube-шоу "На привале".

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Быков

Быков* не собирается возвращаться в Россию, чтобы жить здесь. Его мысли о возвращении на родину связаны не с жизнью, а смертью.

"Рано или поздно, надеюсь, навеки вернусь — на Востряковское кладбище", — сказал Быков*.

Также писатель выразил опасения, что из-за новых законов Дональда Трампа он может лишиться своего американского дома. Это один из самых больших страхов Быкова*.

Уточнения

Дми́трий Льво́вич Бы́ков (при рождении Зильбертруд; род. 20 декабря 1967, Москва, СССР) — русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик.



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