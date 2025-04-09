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10 тысяч рублей за мат: Анастасия Волочкова объяснила, почему её возмутила инициатива депутата

Шоу-бизнес

Недавно депутат Александр Аксёненко предложил штрафовать на 10 тысяч рублей людей, которые выражаются матом в общественных местах или в Сети. Анастасия Волочкова негативно отнеслась к такой инициативе.

Хохловская площадь в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хохловская площадь в Москве

Балерина заявила, что, во-первых, очень сложно подслушивать разговоры людей на улицах, а во-вторых, такая идея — это настоящий грабёж. Волочкова высказала пожелание о том, чтобы депутаты стремились не отнимать последние деньги у людей, а помогать им. Кроме того, она вспомнила о том, что сами депутаты тоже нередко используют мат в своей речи.

"И как эту брань собираются контролировать? Подслушивать разговоры компаний? Бред какой-то. И так у людей нет денег. Лучше бы помогало государство, а не увеличивало штрафы и налоги в такие сложные времена. Интересно, кто это предложил? Уже этих людей хочется послать, если честно. Не туда лезут", — поделилась знаменитость.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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