Анна Семенович восхищается рекордом Овечкина: что скрывает талант спортсмена

Анна Семенович восхищается хоккеистом Александром Овечкиным, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Певица Анна Семенович похвалила Овечкина за впечатляющее достижение.
"Он очень талантливый спортсмен, мы все за него очень болеем, чтобы он забил еще много шайб", — отметила Семенович в беседе с "Известиями".
Певица сама имеет отношение к спорту, так как профессионально занималась фигурным катанием.
Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что хоккеист обладает ещё отменными человеческими качествами, такими как отзывчивость и доброта.
Семенович объяснила, что в Овечкине ей нравится и то, что он всегда очень уважительно относится к женщинам.
Овечкина уже поздравили многочисленные российские знаменитости — певец Сергей Жуков, Дмитрий Маликов и другие звёзды.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
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