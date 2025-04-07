Анна Семенович восхищается рекордом Овечкина: что скрывает талант спортсмена

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Анна Семенович восхищается хоккеистом Александром Овечкиным, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович

Певица Анна Семенович похвалила Овечкина за впечатляющее достижение.

"Он очень талантливый спортсмен, мы все за него очень болеем, чтобы он забил еще много шайб", — отметила Семенович в беседе с "Известиями".

Певица сама имеет отношение к спорту, так как профессионально занималась фигурным катанием.

Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что хоккеист обладает ещё отменными человеческими качествами, такими как отзывчивость и доброта.

Семенович объяснила, что в Овечкине ей нравится и то, что он всегда очень уважительно относится к женщинам.

Овечкина уже поздравили многочисленные российские знаменитости — певец Сергей Жуков, Дмитрий Маликов и другие звёзды.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.



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