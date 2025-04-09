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Удалённая работа или киномарафон: что скрывают от начальства молодые сотрудники — результаты опроса

3:25
Шоу-бизнес

Работники поколения Z признают, что они смотрели телешоу и фильмы в течение рабочего дня дома, и около половины из них лгут об этом своему начальству. Несмотря на то что удалённая работа может быть непродуктивной, некоторые руководители отделов кадров утверждают, что для работников поколения Z это просто белый шум и они вполне могут быть продуктивными во время стриминга.

Девушка за ноутбуком
Фото: flickr.com by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка за ноутбуком

Работа на дому может быть одинокой. Рядом нет коллег, с которыми можно было бы поболтать, а звонки в Zoom не всегда удовлетворяют социальную потребность. Но просмотр любимого телевизионного шоу или фильма может заполнить часть тихого пространства или послужить отвлечением.

Согласно результатам опроса, опубликованным 18 марта сервисом потокового телевидения Tubi, 84% работников поколения Z признались, что смотрят сериалы и фильмы, работая из дома, а 53% представителей поколения Z заявили, что отложили работу, чтобы досмотреть обожаемое шоу. В опросе приняли участие 2502 взрослых, которые включают видео не менее одного часа в неделю.

"Поскольку гибридные модели работы продолжают оставаться нормой, граница между работой и развлечениями становится более размытой по всем направлениям. Это не просто пассивный фоновый шум — это часть того, как они делают перерывы, сохраняют стимуляцию или даже управляют своей концентрацией в течение дня", — сказала Fortune Синтия Клевенджер, старший вице-президент по маркетингу B2B в Tubi.

Но гибридная и удалённая работа вызвала чувство недоверия со стороны работодателей, которые не могут следить за тем, что делают их сотрудники, так же тщательно, как они могут это сделать в офисе. На самом деле некоторые работодатели не любят удалённую работу, потому что считают, что их работники менее продуктивны, тратят меньше часов на свои прямые обязанности и меньше общаются с коллегами.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, открыто заявил о своем презрении к удаленной работе, заставив своих сотрудников вернуться в офис на пять дней в неделю. Он также сказал, что удалённая работа особенно вредна для молодого поколения.

Несмотря на то что иногда сложно говорить о продуктивности удалённой работы, некоторые руководители отделов кадров утверждают, что эти тенденции вызваны более серьёзными проблемами на рабочем месте.

"Было бы преуменьшением сказать, что сегодняшние сотрудники сталкиваются со многим: как профессиональные, так и личные стрессовые факторы, выгорание, переутомление и невовлечённость могут способствовать низкому благополучию", — говорится в заявлении Мейши-Энн Мартин, старшего директора по кадровой аналитике и исследованиям в Workhuman.

Хотя может показаться заманчивым подлавливать молодых работников, которые притворяются занятыми работой, руководители отделов кадров призывают работодателей понять и приспособиться к этому поведенческому сдвигу, тем более что поколение Z выросло в цифровой среде. Их привычки и склонности в любом случае будут отличаться от привычек и склонностей старших поколений.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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