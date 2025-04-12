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Тина Канделаки показала, как нейросеть ошиблась в оценке её внешности

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Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки решила поэкспериментировать с нейросетью и показала, что из этого вышло.

Телеведущая Тина Канделаки
Фото: Инстаграм Тины Канделаки is licensed under public doman
Телеведущая Тина Канделаки

49-летняя Тина Канделаки повторила тренд социальных сетей. Она загрузила в нейросеть своё детское фото.

"Как эта девочка будет выглядеть через 45 лет?" — спросила Тина у ИИ.

Нейросеть выдала фото возрастной женщины с выраженными морщинами. Оригинальная Канделаки выглядит намного лучше.

"Задала трендовый вопрос искусственному интеллекту, и вот его ответ Обмануть генетику и ИИ реально. Нужна только дисциплина", — написала Тина.

Звезда ТВ выразила уверенность в том, что человек в силах сам влиять на свою судьбу.

Ранее Тина Канделаки предложила неожиданную кандидатуру на роль Владимира Путина.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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