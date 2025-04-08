Звучное имя и любовь к зрелым дамам: Пригожин рассказал историю превращения Андрея Захаренкова в Прохора Шаляпина

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин известен не только как певец, но и как шутник, балагур и любитель богатых женщин постарше. Оказывается, своим имиджем, а также звучным именем он обязан Иосифу Пригожину и Виктору Дробышу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Когда Шаляпин был ещё Андреем Захаренковым, Пригожин и Дробыш решили придумать ему более яркое имя и предложили ему обнародовать некоторые свои предпочтения, ведь в то время будущий Прохор был с женщиной старше себя.

"Мы с Дробышем придумали ему историю. Ты такой красивый, как Шаляпин, прямо. Он ухватился за эту историю. У него тогда была взрослая женщина, не знаю, жива ли она или уже умерла. Он большой специалист был в этой области. Дело всё в том, как мне кажется, что многие пожилые женщины ищут молодого и красивого, кто скрасит их одиночество. И он понял эту волну, оседлал её и поплыл", — рассказал Пригожин в шоу "Сплетница".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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