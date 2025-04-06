Леонид Величковский о разрыве с Ладой Дэнс: неужели всё было обманом?

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Величковский рассказал о своих отношениях с певицей Ладой Дэнс в программе "Как это было" с Яной Чуриковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кактус

Величковский и Лада Дэнс в течение двух лет состояли в гражданском браке. Сначала ничто не предвещало, что всё закончится очень неприятным образом. Величковский не сразу разобрался в расчётливости Лады Дэнс, но когда понял, у них начались скандалы, что и привело к расставанию. А началось всё с того, что Лада заболела звёздной болезнью.

Сначала Лада Дэнс и Леонид Величковский просто сотрудничали как продюсер и исполнительница, но потом сотрудничество перешло в более близкие отношения.

"Как я осознаю, Лада внутренне поняла, что это удача. И чтобы, как говорится, не упустить, она сделала всё, чтобы затащить меня в постель, — и ей это удалось. А спустя 30 лет выяснилось, что она ещё и сокомпозитор, и сопродюсер", — вспоминает Леонид Величковский.

После расставания Величковский осознал, что Бог уберёг его от законного брака, который не принёс бы ничего хорошего, особенно если бы в браке родились дети. Позднее выяснилось, что Лада Дэнс, будучи с Величковским, начала встречаться с другим мужчиной.

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова (род. 11 сентября 1966 (по данным официального сайта — 1969, хотя ранее там был указан 1966 год, Калининград), более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.