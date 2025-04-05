Российский блогер раскритиковал стоимость жилья в Лос-Анджелесе и сравнил город с Москвой

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Стример и блогер Илья Мэддисон (Давыдов), проживающий в США, в ходе эфира выразил недоумение по поводу завышенных цен на жилье в Лос-Анджелесе. В опубликованном на YouTube фрагменте трансляции он также провел параллели между американским мегаполисом и российской столицей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ

Мэддисон отметил, что деловая часть Лос-Анджелеса занимает незначительную площадь, а основное пространство города заполнено жилыми районами с типовой застройкой и слабо развитой инфраструктурой.

"Когда сравниваешь это с Москвой, невольно поражаешься контрасту. Там всё устроено совершенно иначе", — подчеркнул он.

Блогер также изучил предложения на рынке недвижимости Лос-Анджелеса и назвал цены необоснованно высокими. По его словам, местные жители согласны переплачивать за "скромные дома, которые сложно назвать комфортными".

Он признался, что не понимает, почему за такие условия просят баснословные суммы, и выразил скепсис относительно стоимости жизни в городе.

Ранее невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем на последнем сроке беременности.

Уточнения

Илья́ Мэ́ддисон (англ. Maddyson; настоящее имя — Илья́ Серге́евич Давы́дов; род. 8 марта 1988, Химки, Московская область, СССР) — российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр, телеведущий и стендап-комик.





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