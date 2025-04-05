Российский блогер раскритиковал стоимость жилья в Лос-Анджелесе и сравнил город с Москвой

Стример и блогер Илья Мэддисон (Давыдов), проживающий в США, в ходе эфира выразил недоумение по поводу завышенных цен на жилье в Лос-Анджелесе. В опубликованном на YouTube фрагменте трансляции он также провел параллели между американским мегаполисом и российской столицей.
Мэддисон отметил, что деловая часть Лос-Анджелеса занимает незначительную площадь, а основное пространство города заполнено жилыми районами с типовой застройкой и слабо развитой инфраструктурой.
"Когда сравниваешь это с Москвой, невольно поражаешься контрасту. Там всё устроено совершенно иначе", — подчеркнул он.
Блогер также изучил предложения на рынке недвижимости Лос-Анджелеса и назвал цены необоснованно высокими. По его словам, местные жители согласны переплачивать за "скромные дома, которые сложно назвать комфортными".
Он признался, что не понимает, почему за такие условия просят баснословные суммы, и выразил скепсис относительно стоимости жизни в городе.
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Илья́ Мэ́ддисон (англ. Maddyson; настоящее имя — Илья́ Серге́евич Давы́дов; род. 8 марта 1988, Химки, Московская область, СССР) — российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр, телеведущий и стендап-комик.
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