Невестка Валерии пожаловалась на самочувствие в преддверии вторых родов

Невестка Валерии Лиана Шульгина, находясь на последнем месяце беременности, рассказала подписчикам о сложностях, с которыми сталкивается в ожидании сына.
Несмотря на радость от скорой встречи с малышом, женщина призналась, что её состояние ухудшается с каждым днем. По словам Шульгиной, интенсивные боли в спине и области таза лишают ее полноценного сна, а врачи диагностировали начало симфизита.
Из-за отеков ей пришлось отказаться от ношения колец, а для облегчения дискомфорта в ногах она использует компрессионные чулки и ежевечерние контрастные процедуры.
"На финишной прямой беременности тело напоминает о себе постоянной тяжестью, отёками и изжогой. Даже небольшая смена позы вызывает боль, а сон превратился в редкую роскошь", — написала Лиана в соцсетях.
Шульгина, уже воспитывающая одного ребёнка, отметила, что с нетерпением ждёт появления сына, однако волнительные воспоминания о первых родах добавляют тревоги. Она призналась, что опыт материнства есть, но страх перед новым этапом всё равно присутствует.
Ранее Канье Уэста заметили в Токио после объявления о расставании с Бьянкой Цензори.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.