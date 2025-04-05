Невестка Валерии пожаловалась на самочувствие в преддверии вторых родов

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Невестка Валерии Лиана Шульгина, находясь на последнем месяце беременности, рассказала подписчикам о сложностях, с которыми сталкивается в ожидании сына.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиана и Арсений Шульгины

Несмотря на радость от скорой встречи с малышом, женщина призналась, что её состояние ухудшается с каждым днем. По словам Шульгиной, интенсивные боли в спине и области таза лишают ее полноценного сна, а врачи диагностировали начало симфизита.

Из-за отеков ей пришлось отказаться от ношения колец, а для облегчения дискомфорта в ногах она использует компрессионные чулки и ежевечерние контрастные процедуры.

"На финишной прямой беременности тело напоминает о себе постоянной тяжестью, отёками и изжогой. Даже небольшая смена позы вызывает боль, а сон превратился в редкую роскошь", — написала Лиана в соцсетях.

Шульгина, уже воспитывающая одного ребёнка, отметила, что с нетерпением ждёт появления сына, однако волнительные воспоминания о первых родах добавляют тревоги. Она призналась, что опыт материнства есть, но страх перед новым этапом всё равно присутствует.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



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