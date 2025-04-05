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Невыносимая надежда: зачем Добровольская ждала выхода Ефремова из тюрьмы

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Близкая подруга актрисы Евгении Добровольской Марият Мухина раскрыла детали её жизни перед смертью. Добровольская, несмотря на собственные трудности, продолжала заботиться о детях и надеялась на помощь экс-супруга Михаила Ефремова после его выхода из колонии.

Евгения Добровольская
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгения Добровольская

Как рассказала подруга, Добровольская особенно переживала за сына Николая, который сталкивался с проблемами в трудоустройстве.

"Она верила, что Михаил, вернувшись, не оставит сына и возьмёт опеку над ним. Евгения до конца надеялась, что они вместе смогут ему помочь", — поделилась Мухина в разговоре с Woman.ru.

До ареста Ефремов оказывал финансовую поддержку семье, но после заключения Добровольская взяла заботу о детях на себя. Актриса также волновалась за здоровье дочери, однако, по словам Мухиной, "девушке удалось справиться с болезнью".

Напомним, Михаил Ефремов был осуждён за смертельное ДТП в состоянии опьянения и освободился по УДО в апреле 2025 года. Добровольская скончалась в январе 2025 года, так и не дождавшись его возвращения.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о своих страхах на ТВ.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка Российской Федерации (2005).

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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