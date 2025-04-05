46-летняя Цымбалюк-Романовская заговорила о послеродовой депрессии

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, недавно ставшая матерью, высказала неоднозначное мнение о послеродовой депрессии. По её словам, это состояние она считает "глупостью", особенно если ребёнок был запланированным и желанным.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виталина Цымбалюк-Романовская

Она выразила недоумение по поводу возможного уныния при рождении долгожданного малыша. По её словам, она такое состояние не принимает.

Цымбалюк-Романовская отметила, что уже адаптировалась к новому ритму жизни.

"В больнице были сложные ночи, но сейчас всё налаживается. Если правильно организовать график, сон становится полноценным, хоть и прерывистым", — рассказала она в интервью Teleprogramma. pro.

46-летняя пианистка стала матерью в первый раз 25 марта 2025 года. Она не рассказывает об отце дочери, так как заявила, что не намерена ни с кем делить ребёнка.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд зарубежным артистам с токсичной репутацией.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педаго.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.