В Госдуме предложили запретить въезд зарубежным артистам с токсичной репутацией

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Инициатива ужесточить контроль за гастролирующими зарубежными исполнителями прозвучала от депутата Госдумы Елены Драпеко. Парламентарий призвала ограничить доступ в Россию артистам, чьи публичные высказывания или действия противоречат интересам национальной безопасности.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Поводом для заявления стали слухи о возможных концертах в Москве рэпера Канье Уэста, известного провокационными заявлениями. Музыкант неоднократно выражал симпатии к нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру, допускал антисемитские выпады, что сделало его персоной нон грата для многих зарубежных площадок.

"Такие деятели не просто выступают — они ведут чуждую нам идеологическую повестку", — подчеркнула Драпеко в разговоре с "Абзацем".

Депутат предложила задействовать Минкульт и Минцифры для создания фильтрующего механизма. По её словам, проверки должны касаться как государственных, так и частных организаторов мероприятий: "Публичное пространство — зона стратегического значения. Мы не можем позволить враждебным агитаторам влиять на аудиторию".

Ранее Алекса вновь заговорила о разводе с мужем после скандального поста в соцсетях.

Уточнения

Елена Григорьевна Драпе́ко (род. 29 октября 1948 года, Уральск, КазССР, СССР) — советская и российская киноактриса, политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации с 2000 года.





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