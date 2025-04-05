Алекса высказалась о разрыве с мужем после скандального поста

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алекса решила положить конец спекуляциям о кризисе в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Вячеслава Дайчева в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алекса и Вячеслав Дайчев

В личном блоге она опубликовала серию совместных фото с супругом, сопроводив их подписью: "Мы вместе, мы семья! Развод даже не рассматривается".

Ранее артистка признавалась, что в их отношениях случаются конфликты, так как они оба не идеальны.

Напряженность среди поклонников возникла после её временного поста о разводе, который позже был удалён. Алекса объяснила инцидент взломом аккаунта, однако многие усомнились в этом, напомнив историю Дайчева: до отношений с певицей он оставил танцовщицу Александру Сивкову на седьмом месяце беременности. Пользователи сочли ситуацию "кармическим бумерангом".

Пара связала себя узами брака в 2024 году, вместе они воспитывают общую дочь Ариадну. Несмотря на слухи, Алекса продолжает подчёркивать значимость семьи.

Ранее Елизавета Боярская снялась в откровенной сцене в новом сериале и спровоцировала разговоры о разводе.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.





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