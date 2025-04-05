Алекса высказалась о разрыве с мужем после скандального поста

Певица Алекса решила положить конец спекуляциям о кризисе в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.
В личном блоге она опубликовала серию совместных фото с супругом, сопроводив их подписью: "Мы вместе, мы семья! Развод даже не рассматривается".
Ранее артистка признавалась, что в их отношениях случаются конфликты, так как они оба не идеальны.
Напряженность среди поклонников возникла после её временного поста о разводе, который позже был удалён. Алекса объяснила инцидент взломом аккаунта, однако многие усомнились в этом, напомнив историю Дайчева: до отношений с певицей он оставил танцовщицу Александру Сивкову на седьмом месяце беременности. Пользователи сочли ситуацию "кармическим бумерангом".
Пара связала себя узами брака в 2024 году, вместе они воспитывают общую дочь Ариадну. Несмотря на слухи, Алекса продолжает подчёркивать значимость семьи.
Ранее Елизавета Боярская снялась в откровенной сцене в новом сериале и спровоцировала разговоры о разводе.
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