Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались: что осталось за кулисами дружеского разрыва

Актриса Юлия Пересильд и актёр Михаил Тройник официально объявили о завершении отношений, опубликовав в соцсетях идентичные посты. Пара ограничилась общими фразами о "несовпадении характеров", пообещав сохранить дружеское общение. Однако источники, близкие к звёздам, раскрыли детали, которые остались за кадром.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Михаила Тройника в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Пересильд и Михаил Тройник

По данным инсайдеров, пара рассталась еще осенью 2024 года, причём инициатором разрыва стала Пересильд. Несмотря на заявления о дружбе, бывшие возлюбленные практически не общаются вне рабочих проектов. Их связывает спектакль "Последнее лето" и совместная деятельность в благотворительном фонде актрисы, что вынуждает поддерживать деловые контакты.

Причины расставания, по словам окружения, кроются в комплексах Тройника.

"Михаил не смог смириться с тем, что Юлия значительно популярнее и финансово успешнее. Он не раз признавался, что это бьет по самолюбию, но в какой-то момент перестал мириться с ситуацией", — сообщил анонимный источник KP. RU.

Поклонники тем временем строят догадки о личной жизни Пересильд. В шутку они предлагают актрисе обратить внимание на недавно освободившегося Фёдора Бондарчука, назвав его "идеальной парой по статусу".

Ранее стали известны прощальные слова Паши Техника на случай смерти.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.



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