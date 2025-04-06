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Доминик Джокер откровенно о разрыве с Тимати: что случилось между музыкантами

1:39
Шоу-бизнес

Музыкант и продюсер Доминик Джокер, чьё имя давно ассоциируется с эпохой "Фабрики звёзд" и проектом "Банда", впервые за долгое время поделился откровениями о своих отношениях с Тимати. Их дружба и творческий союз начинались на одной сцене, но, как признался артист, сегодня они видятся крайне редко.

Катя Кокорина и Доминик Джокер
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катя Кокорина и Доминик Джокер

"С Тимом мы общались где-то год назад. Как-то жизнь нас в разные стороны раскидала, но, если мы видимся, нам всегда есть, о чём поговорить", — отметил Джокер.

Доминик вспоминает, как начиналась их карьера: в 2004 году в рамках четвёртого сезона "Фабрики звёзд" он, Тимати, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков объединились в группу "Банда". Коллектив быстро завоевал любовь публики, а композиция "Плачут небеса" стала настоящим гимном того времени.

Однако блестящий взлёт оборвался трагически: в 2007 году в автокатастрофе погиб Ратмир Шишков. Этот удар стал ключевым моментом в судьбе коллектива — "Банда" распалась, а её участники пошли разными творческими дорогами.

Доминик Джокер признаётся, что по-настоящему скучает по тем временам: по ночным сессиям в студии, по энергии ранних выступлений, по единству и взаимопониманию в команде. Несмотря на то, что судьба развела их с Тимати, Джокер не исключает возможности снова пообщаться, если представится случай. Их связывает не только общее прошлое, но и сильные воспоминания, в которых много светлого и искреннего.

Уточнения

Александр Александрович Бреславский (род. 19 июля 1980, Одесса), более известный под псевдонимами Доминик Джокер и MC Апельсин — украинский и российский певец, телеведущий и продюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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