Мишель Уильямс втайне стала мамой в четвёртый раз: рождение, о котором не знали даже фанаты

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мишель Уильямс и её муж, режиссёр Томас Кейл, снова стали родителями — у пары родился третий общий ребёнок. Как сообщает источник, малыш появился на свет около шести недель назад благодаря суррогатной матери. Новость семья предпочла не афишировать, как и в случае с предыдущими детьми, храня личное — в тишине.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мишель Уильямс

У Мишель и Томаса уже есть два сына — четырёхлетний Харт и младший малыш, чьё имя, как и пол, до сих пор держатся в секрете. Актриса также воспитывает 18-летнюю дочь Матильду от своих отношений с Хитом Леджером.

"Матильда очень тепло относится к младшим, с любовью и вниманием. У них настоящая семья, в которой каждый чувствует себя важным", — рассказал близкий к семье источник.

История любви Уильямс и Кейла началась на съёмках сериала "Фосси/Вердон" в 2018 году. Там Мишель исполняла главную роль, а Томас был режиссёром и продюсером проекта. Роман развивался стремительно: в декабре 2019 года стало известно о помолвке и беременности, а в марте 2020-го пара сыграла скромную, закрытую свадьбу.

На экране Мишель хорошо знакома зрителям по фильмам "Веном", "Манчестер у моря", "Красотка на всю голову", "Величайший шоумен". Её игра не раз отмечалась критиками: на счету актрисы "Золотой глобус", "Эмми" и несколько номинаций на "Оскар".

Сегодня она прежде всего — мама. И кажется, это её главная роль.

Уточнения

Мише́ль И́нгрид Уи́льямс (англ. Michelle Ingrid Williams; род. 9 сентября 1980) — американская актриса.



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