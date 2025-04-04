Миллионные долги и отказ выплачивать алименты: раскрыты финансовые проблемы жениха Виктории Дайнеко

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Романтическая помолвка Виктории Дайнеко с бизнесменом Беркели Овезовым, которая состоялась в марте на футбольном матче, омрачена финансовыми трудностями избранника певицы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Дайнеко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Дайнеко

Как выяснилось, за 38-летним женихом числятся значительные долги и судебные разбирательства. По данным Super, после выхода из успешного бизнеса по аренде спортивных полей в 2019 году, где компания Овезова показывала чистую прибыль 11,7 млн рублей, мужчина столкнулся с чередой финансовых проблем.

В настоящее время Федеральная налоговая служба требует от него погашения долга в размере 74 тысяч рублей, а общая сумма исков, включая кредитные обязательства, достигает 6,5 млн рублей.

Особую остроту ситуации придают семейные разбирательства. Бывшая тёща Овезова, Людмила Кинцлер, безуспешно пыталась взыскать с него деньги, которые, по её словам, были одолжены на развитие бизнеса. Кроме того, как утверждают представители первой семьи жениха, он не выплачивает алименты на содержание двух дочерей от предыдущего брака и не участвует в их воспитании, что стало причиной подачи иска о лишении родительских прав.

В настоящее время Овезов, по имеющимся сведениям, сосредоточен на обучении в аспирантуре Института проблем нефти и газа РАН и подготовке к свадьбе с Дайнеко, которая должна состояться этой весной. Для певицы этот брак станет вторым — в 2015–2017 годах она была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом, от которого родила дочь.

Ранее стало известно, что Настя Ивлеева намерена продавать алкоголь под своим именем.

Уточнения

Викто́рия Петро́вна Дайне́ко (род. 12 мая 1987, Кировский, Талды-Курганская область, Казахская ССР) — российская певица и актриса.



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