Потерял связь с реальностью: Канье Уэст собирает грязное досье на семью Кардашьян в борьбе за детей

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Конфликт между Канье Уэстом и Ким Кардашьян переходит в опасную фазу. После серии гневных выпадов в соцсетях рэпер начал собирать компромат на всю семью Кардашьян-Дженнер, готовясь к судебной битве за опеку над детьми.

Фото: youtube.com by канал AD Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

По данным RadarOnline, Уэст намерен обнародовать шокирующие подробности о бывшей супруге и её родственниках.

"Он полностью потерял связь с реальностью и обладает информацией, способной разрушить репутацию всего клана", — утверждает инсайдер.

В окружении Кардашьян эти угрозы воспринимают всерьёз, так как Ким "понимает, что имеет дело с неуравновешенным человеком, и готова дать жёсткий отпор".

Ранее представители Кардашьян опровергали слухи о планах лишить Уэста родительских прав, называя подобные меры "крайне маловероятными". Однако после последних выпадов рэпера, включая обвинения в "промывке мозгов детям", позиция Ким изменилась.

Особое беспокойство вызывает отсутствие соглашения о неразглашении (NDA) между экс-супругами. Как отмечают эксперты, при таких обстоятельствах скандал может выйти за рамки соцсетей и перерасти в полноценную медийную войну с непредсказуемыми последствиями для обеих сторон.

Ранее стало известно, что Ричи Блэкмор перенёс инфаркт.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.