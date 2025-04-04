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Потерял связь с реальностью: Канье Уэст собирает грязное досье на семью Кардашьян в борьбе за детей

1:24
Шоу-бизнес » Зарубежный

Конфликт между Канье Уэстом и Ким Кардашьян переходит в опасную фазу. После серии гневных выпадов в соцсетях рэпер начал собирать компромат на всю семью Кардашьян-Дженнер, готовясь к судебной битве за опеку над детьми.

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал AD Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

По данным RadarOnline, Уэст намерен обнародовать шокирующие подробности о бывшей супруге и её родственниках.

"Он полностью потерял связь с реальностью и обладает информацией, способной разрушить репутацию всего клана", — утверждает инсайдер.

В окружении Кардашьян эти угрозы воспринимают всерьёз, так как Ким "понимает, что имеет дело с неуравновешенным человеком, и готова дать жёсткий отпор".

Ранее представители Кардашьян опровергали слухи о планах лишить Уэста родительских прав, называя подобные меры "крайне маловероятными". Однако после последних выпадов рэпера, включая обвинения в "промывке мозгов детям", позиция Ким изменилась.

Особое беспокойство вызывает отсутствие соглашения о неразглашении (NDA) между экс-супругами. Как отмечают эксперты, при таких обстоятельствах скандал может выйти за рамки соцсетей и перерасти в полноценную медийную войну с непредсказуемыми последствиями для обеих сторон.

Ранее стало известно, что Ричи Блэкмор перенёс инфаркт.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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