Бородина рассказала, какую информацию выяснила о Сердюкове перед свадьбой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина провела большую работу, чтобы узнать всю правду о Николае Сердюкове. Не обошлось без сюрпризов.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина основательно проверила биографию будущего мужа перед свадьбой.

Звезда "Дома-2" решила выбирать в мужья только русских мужчин, однако её страсть к кавказцам проявилась и в случае с Николаем Сердюковым.

Телеведущая выяснила, что в родословной избранника есть выходцы с Кавказа.

"Он русский, родился в замечательном городе Ставрополе. Я же дала себе зарок — теперь только русские, только так. Встретила. Николай Сердюков — все окей. Но, оказалось, что дедушка у Коли — лезгин", — объяснила звезда ТВ.

Бородина объяснила, что Сердюков сам не знал этот факт своей биографии до определённого возраста.

Ксения пришла к выводу, что её зароки не работают.

Первым супругом Бородиной был армянин Юрий Будагов. Второй её муж Курбан Омаров был родом из Дагестана.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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