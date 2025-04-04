Бородина рассказала, какую информацию выяснила о Сердюкове перед свадьбой

Телеведущая Ксения Бородина провела большую работу, чтобы узнать всю правду о Николае Сердюкове. Не обошлось без сюрпризов.
Ксения Бородина основательно проверила биографию будущего мужа перед свадьбой.
Звезда "Дома-2" решила выбирать в мужья только русских мужчин, однако её страсть к кавказцам проявилась и в случае с Николаем Сердюковым.
Телеведущая выяснила, что в родословной избранника есть выходцы с Кавказа.
"Он русский, родился в замечательном городе Ставрополе. Я же дала себе зарок — теперь только русские, только так. Встретила. Николай Сердюков — все окей. Но, оказалось, что дедушка у Коли — лезгин", — объяснила звезда ТВ.
Бородина объяснила, что Сердюков сам не знал этот факт своей биографии до определённого возраста.
Ксения пришла к выводу, что её зароки не работают.
Первым супругом Бородиной был армянин Юрий Будагов. Второй её муж Курбан Омаров был родом из Дагестана.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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