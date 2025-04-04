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Паше Технику понадобилась срочная транспортировка в столичную больницу

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Шоу-бизнес

Врачи принимают непростое решение, чтобы спасти от смерти рэпера Пашу Техника.

Блогер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Блогер Паша Техник

Из-зя тяжелого состояния впавшего в кому Паши Техника ему понадобилась высококвалифицированная помощь, которую могут предоставить только в столице.

Рэпер лежит в реанимации в одной из клиник Таиланда. Чтобы продолжить эффективное лечение его необходимо перевезти в больницу Бангкока.

Медики встали перед дилеммой — Паша Техник может не пережить транспортировку. Шансы выжить блогера составляют всего 20%.

Сложный выбор представили сделать российскому специалисту, который поддерживает постоянную связь с тайскими врачами.

Ранее сообщалось, что блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника.

Уточнения

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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