Паше Технику понадобилась срочная транспортировка в столичную больницу

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врачи принимают непростое решение, чтобы спасти от смерти рэпера Пашу Техника.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Блогер Паша Техник

Из-зя тяжелого состояния впавшего в кому Паши Техника ему понадобилась высококвалифицированная помощь, которую могут предоставить только в столице.

Рэпер лежит в реанимации в одной из клиник Таиланда. Чтобы продолжить эффективное лечение его необходимо перевезти в больницу Бангкока.

Медики встали перед дилеммой — Паша Техник может не пережить транспортировку. Шансы выжить блогера составляют всего 20%.

Сложный выбор представили сделать российскому специалисту, который поддерживает постоянную связь с тайскими врачами.

Ранее сообщалось, что блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника.

Уточнения

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).



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