Бизнес с A4 не взлетел: Влад Бумага покинул пиццерию с долгами

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Влад Бумага, известный блогер и основатель популярного YouTube-канала A4, решил выйти из ресторанного проекта, который он запустил совместно с ресторатором Антоном Пинским. Речь идёт о пиццерии A4 Pizza, которая открылась в начале 2023 года с амбициозными планами масштабирования, но в итоге столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Влад Бумага

Проект изначально подавался как уникальный симбиоз медийного капитала Влада и опыта Пинского в ресторанной индустрии. Формат фастфуда с узнаваемым брендом, ориентированным на молодую аудиторию, казался перспективным. Однако на деле всё оказалось куда менее радужным.

"Проект показал минус. Влад, как человек медийный, просто ушёл, потому что ему это неинтересно. А я, как операционный партнёр, занимаюсь всеми долгами и обязательствами", — говорит Антон.

Он также добавил, что бизнес оказался невыгодным, несмотря на сильное присутствие бренда A4 в медиапространстве и большой стартовый интерес со стороны аудитории.

Почему не получилось?

Источники, близкие к проекту, говорят о нестыковках в позиционировании: дети и подростки, являющиеся аудиторией Влада Бумаги, не являются основной целевой группой для заведений фастфуда, особенно с учетом локаций и ценового сегмента. Плюс ко всему — высокая конкуренция, рост издержек и отсутствие должной операционной поддержки.

Сам Влад Бумага пока никак не прокомментировал своё решение выйти из проекта. В его соцсетях также не появилось ни одного упоминания о закрытии пиццерии или передаче бизнеса партнёру.

Тем временем Антон Пинский остаётся единственным владельцем, и, по его словам, намерен самостоятельно разобраться с долгами и обязательствами.

Уточнения

Влад А4 (настоящее имя ― Владисла́в Андре́евич Бума́га; род. 5 июня 1999, Минск) — белорусский видеоблогер, певец, инстаблогер и актёр.



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