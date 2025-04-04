Собчак о расставании Канье Уэста с Бьянкой Цензори: возвращаться не советую

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Ксения Собчак отреагировала на новость о разрыве отношений рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори.

Фото: ВК-аккаунт Канье Уэста is licensed under public doman Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Слухи о расставании Канье Уэста с Бьянкой Цензори подогрел сам рэпер в своей новой музыкальной композиции "Bianca".

В песне Уэст зачитал, что Бьянка сбежала от него, потому что настаивала на том, что ему нужно пройти лечение в рехабе.

Если верить тексту песни, рэпер не знает о местонахождении супруги но просит её вернуться, так как не страдает от разлуки с ней.

"Вот уж шекспировские страсти! А Бьянку очень даже понимаю и возвращаться не советую", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Ранее Канье Уэст выразил сожаление о рождении детей от Ким Кардашьян.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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