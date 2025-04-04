Невеста Павла Дурова показала их совместное пикантное фото

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась смелым снимком с возлюбленным.
Избранница Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала в социальных сетях фото, на котором они с бизнесменом предстали в пикантной обстановке.
Дуров и Вавилова на снимке запечатлены полуобнажёнными. Основатель Telegram похвастался накаченным торсом с полотенцем на плече. Вавилова продемонстрировала точёную фигуру в бикини.
Интернет-пользователи пошутили, что Вавилова публикует контент с Дуровым согласованно.
Они вспомнили, каким нелепым выглядел Дуров на кадрах своей экс-возлюбленной Ирины Болгар. Мать предполагаемых детей миллиардера не трудилась показать его в выгодном свете.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал свой отъезд из Франции.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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