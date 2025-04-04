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Невеста Павла Дурова показала их совместное пикантное фото

0:54
Шоу-бизнес

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась смелым снимком с возлюбленным.

Основатель Telegram Павел Дуров
Фото: Телеграм Юлии Вавиловой is licensed under public doman
Основатель Telegram Павел Дуров

Избранница Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала в социальных сетях фото, на котором они с бизнесменом предстали в пикантной обстановке.

Дуров и Вавилова на снимке запечатлены полуобнажёнными. Основатель Telegram похвастался накаченным торсом с полотенцем на плече. Вавилова продемонстрировала точёную фигуру в бикини.

Интернет-пользователи пошутили, что Вавилова публикует контент с Дуровым согласованно.

Они вспомнили, каким нелепым выглядел Дуров на кадрах своей экс-возлюбленной Ирины Болгар. Мать предполагаемых детей миллиардера не трудилась показать его в выгодном свете.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал свой отъезд из Франции.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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