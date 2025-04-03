Одесский театр шокировал зрителей: возмущённая публика покинула представление

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Одесский драматический театр провалил гастроли в Прибалтике, неожиданно сменив язык спектакля. Русскоязычные зрители остались в полном недоумении, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by JoshGennings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сцена

Гастроли для Драматического театра из Одессы в Латвии и Литве закончились неудачно. Одесситы внезапно решили выступать на украинском языке, а не на русском, как это изначально планировалось.

Русскоязычные жители Литвы и Латвии не стали смотреть постановку "Будьте вы счастливы!", смысл которой им был не понятен из-за языкового барьера.

Любителей театра ждало разочарование. В анонсе сообщалось, что спектакль будет играться на русском языке, однако актёры заговорили со сцены на украинской мове.

Возмущённые зрители из Прибалтики назвали ситуацию обманом. Сообщается, что 80% зрителей покинули зал, не дожидаясь конца постановки.

Организаторы гастролей объяснили, что власти Украины предписали им играть спектакли только на украинском языке.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ], пол. и рум. Odesa, идиш אָדעס‎, греч. Οδησσός) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.



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