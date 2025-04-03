Юлия Пересильд о причинах расставания с Тройником: не договорились

Актриса Юлия Пересильд рассказала о разрыве отношений с актёром Михаилом Тройником.
Юлия Пересильд опубликовала в социальных сетях фото в компании с актёром Михаилом Тройником, с которым её связывали романтические отношения.
"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад", — написала под снимком актриса.
Звезда фильма "Вызов" отметила, что сообщает эту новость, чтобы избежать слухов. Она заверила, что причиной прекращения отношений не стала чья-либо измена.
Актриса объяснила, что ненависти и вражды между ними нет.
"Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось", — высказалась Юлия.
Пересильд отметила, что продолжит с Михаилом Тройником профессиональное сотрудничество.
Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017).
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