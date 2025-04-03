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Юлия Пересильд о причинах расставания с Тройником: не договорились

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Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд рассказала о разрыве отношений с актёром Михаилом Тройником.

Актёры Михаил Тройник и Юлия Пересильд
Фото: Инстаграм Юлии Пересильд is licensed under public doman
Актёры Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Юлия Пересильд опубликовала в социальных сетях фото в компании с актёром Михаилом Тройником, с которым её связывали романтические отношения.

"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад", — написала под снимком актриса.

Звезда фильма "Вызов" отметила, что сообщает эту новость, чтобы избежать слухов. Она заверила, что причиной прекращения отношений не стала чья-либо измена.

Актриса объяснила, что ненависти и вражды между ними нет.

"Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось", — высказалась Юлия.

Пересильд отметила, что продолжит с Михаилом Тройником профессиональное сотрудничество.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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