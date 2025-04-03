Юлия Пересильд о причинах расставания с Тройником: не договорились

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд рассказала о разрыве отношений с актёром Михаилом Тройником.

Фото: Инстаграм Юлии Пересильд is licensed under public doman Актёры Михаил Тройник и Юлия Пересильд

Юлия Пересильд опубликовала в социальных сетях фото в компании с актёром Михаилом Тройником, с которым её связывали романтические отношения.

"Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение какое-то время назад", — написала под снимком актриса.

Звезда фильма "Вызов" отметила, что сообщает эту новость, чтобы избежать слухов. Она заверила, что причиной прекращения отношений не стала чья-либо измена.

Актриса объяснила, что ненависти и вражды между ними нет.

"Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось", — высказалась Юлия.

Пересильд отметила, что продолжит с Михаилом Тройником профессиональное сотрудничество.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017).



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