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Шукшину возмутила должность исполнительницы хита Сигма бой в Росмолодёжи

0:53
Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина негативно отреагировала на новость о том, что исполнительница хита "Сигма бой" стала консультантом Росмолодёжи по трендам.

Певица Мария Янковская
Фото: ВК-аккаунт Марии Янковской is licensed under public doman
Певица Мария Янковская

Мария Шукшина не прошла мимо сообщения о том, что глава "Росмолодёжи" Григорий Гуров отметил исполнительницу хита "Сигма бой" Марию Янковскую.

Девочка получила должность консультанта по трендам.

"А вот что реально происходит в "окультуривании" молодежи. Какие тренды может предложить такой "эксперт" кроме отупления?" — гласит пост, опубликованный в Telegram-канале актрисы Марии Шукшиной.

Марию Янковскую призвали также вступить в ряды "Движения Первых".

Ранее владелец новосибирского лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев объяснил, чем обусловлен успех треков "Сигма бой" и "Бобёр".

Уточнения

«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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