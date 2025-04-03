Шукшину возмутила должность исполнительницы хита Сигма бой в Росмолодёжи

Актриса Мария Шукшина негативно отреагировала на новость о том, что исполнительница хита "Сигма бой" стала консультантом Росмолодёжи по трендам.
Мария Шукшина не прошла мимо сообщения о том, что глава "Росмолодёжи" Григорий Гуров отметил исполнительницу хита "Сигма бой" Марию Янковскую.
Девочка получила должность консультанта по трендам.
"А вот что реально происходит в "окультуривании" молодежи. Какие тренды может предложить такой "эксперт" кроме отупления?" — гласит пост, опубликованный в Telegram-канале актрисы Марии Шукшиной.
Марию Янковскую призвали также вступить в ряды "Движения Первых".
Ранее владелец новосибирского лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев объяснил, чем обусловлен успех треков "Сигма бой" и "Бобёр".
«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской.
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