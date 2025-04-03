В день рождения Заворотнюк в аккаунте актрисы появился пост: её внутреннее солнце сияло

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Анастасии Заворотнюк поздравили покойную актрису с днём рождения.

Фото: Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman Актриса Анастасия Заворотнюк

В социальных сетях Анастасии Заворотнюк появился пост с фотографиями актрисы фотографа Константина Рынкова. 3 апреля звезде сериала "Моя прекрасная няня" могло исполниться 54 года.

"Её праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей", — гласит текст публикации.

Сообщается, что Заворотнюк была щедра на похвалу и осыпала комплиментами тех, кто её поздравлял.

"Так её внутреннее солнце сияло ещё ярче", — объяснил автор памятного поста.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что отомстит за Заворотнюк и Жанну Фриске.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



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