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Собчак о мировом успехе группы из Уфы: не только актёры покоряют иностранную публику

1:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что в мире набирает популярность песня башкирской этно-группы.

Группа Ay Yola
Фото: ВК-аккаунт группы Ay Yola is licensed under public doman
Группа Ay Yola

Ксения Собчак порадовалась за музыкантов из Уфы. Песня этно-поп трио из Уфы Ay Yola "Homay" поднялась на 7 строчку рейтинга топ-200 Shazam, обогнав по количеству прослушиваний хит американской певицы Леди Гаги "Abracadabra".

"Ну что, не только же нашим актёрам покорять иностранную публику, но и музыкантам", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка предположила, что на группу польётся критика со стороны общественников, как это было с исполнителями хита "Сигма-бой".

"Жду лидирующих позиций и роста недовольства некоторых активистов, которое только будет подогревать прослушивания", — отметила Собчак.

Она похвалила музыкантов из Башкортостана за этническую направленность в музыке и костюмах.

Группа Ay Yola с успехом выступила на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Уточнения

AY YOLA российский музыкальный коллектив, этно-поп трио из Уфы. Основан в 2024 году. Создаёт и исполняет произведения на основе башкирских традиционных мотивов и современных электронных аранжировок. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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