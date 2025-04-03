Собчак о мировом успехе группы из Уфы: не только актёры покоряют иностранную публику

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что в мире набирает популярность песня башкирской этно-группы.
Ксения Собчак порадовалась за музыкантов из Уфы. Песня этно-поп трио из Уфы Ay Yola "Homay" поднялась на 7 строчку рейтинга топ-200 Shazam, обогнав по количеству прослушиваний хит американской певицы Леди Гаги "Abracadabra".
"Ну что, не только же нашим актёрам покорять иностранную публику, но и музыкантам", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка предположила, что на группу польётся критика со стороны общественников, как это было с исполнителями хита "Сигма-бой".
"Жду лидирующих позиций и роста недовольства некоторых активистов, которое только будет подогревать прослушивания", — отметила Собчак.
Она похвалила музыкантов из Башкортостана за этническую направленность в музыке и костюмах.
Группа Ay Yola с успехом выступила на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
AY YOLA — российский музыкальный коллектив, этно-поп трио из Уфы. Основан в 2024 году. Создаёт и исполняет произведения на основе башкирских традиционных мотивов и современных электронных аранжировок.
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