Гузеева вспомнила, как отказывалась вести шоу Давай поженимся: меня должен снимать Спилберг

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что в своё время её оскорбило предложение стать ведущей шоу "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева вспомнила, что была не в восторге от приглашения стать телесвахой. Звезда фильма "Жестокий романс" была уверена, что это не её уровень, поэтому не спешила давать согласие.
"Я подумала: "Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь", — объяснила Гузеева.
Актриса потом изменила своё решение. Королевский образ, по её словам, не прижился на шоу.
Она признала равенство всех ведущих, но предупредила коллег о том, что "она не подарок".
Ранее Лариса Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких девушек.
Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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