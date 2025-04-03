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Орбакайте показала, как весело они отметили день рождения дочки Клавы

0:52
Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте сделала подробный отчёт о празднике в честь дня рождения дочки Клавдии.

Певица Кристина Орбакайте с семьёй
Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman
Певица Кристина Орбакайте с семьёй

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях фото и видео со дня рождения наследницы от бизнесмена Михаила Земцова. Девочке исполнилось 13 лет, и она, по словам певицы, официально стала тинейджером.

Орбакайте показала, как с утра разбудила дочку с поздравлениями и воздушными шарами.

После этого они переместились праздновать в боулинг, украшенный заранее плакатами с поздравлениями.

Гостями мероприятия стали друзья Клавы из Майами. Девочке приготовили торт в стиле диско. Гости играли в боулинг, танцевали и веселились.

Ранее Кристина Орбакайте обратилась к дочери с трогательными поздравлениями.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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