Орбакайте показала, как весело они отметили день рождения дочки Клавы

Певица Кристина Орбакайте сделала подробный отчёт о празднике в честь дня рождения дочки Клавдии.
Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях фото и видео со дня рождения наследницы от бизнесмена Михаила Земцова. Девочке исполнилось 13 лет, и она, по словам певицы, официально стала тинейджером.
Орбакайте показала, как с утра разбудила дочку с поздравлениями и воздушными шарами.
После этого они переместились праздновать в боулинг, украшенный заранее плакатами с поздравлениями.
Гостями мероприятия стали друзья Клавы из Майами. Девочке приготовили торт в стиле диско. Гости играли в боулинг, танцевали и веселились.
Ранее Кристина Орбакайте обратилась к дочери с трогательными поздравлениями.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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