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Известный актёр замешан в деле о торговле людьми: подробности обвинений

1:35
Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм, известный бельгийский актёр и мастер боевых искусств, оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в сексуальных связях с женщинами, ставшими жертвами торговли людьми. Согласно сообщениям СМИ, адвокат Адриан Кукулис подал жалобу в Румынскую дирекцию по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), утверждая, что Ван Дамм имел интимные отношения с пятью румынскими женщинами, которые были представлены ему в Каннах в качестве "подарка" от преступной группы, возглавляемой Морелом Болей. Предполагается, что актёр знал о происхождении этих женщин и их эксплуатации.

Жан-Клод Ван Дамм
Фото: commons.wikimedia.org by Michaël Bemelmans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жан-Клод Ван Дамм

Эти обвинения являются частью более широкого расследования, начатого в 2020 году, касающегося торговли людьми и несовершеннолетними. Следующие шаги включают необходимость получения разрешения от Высшего суда кассации Франции на продолжение уголовного преследования, после чего подозреваемые будут вызваны в Румынию для дачи показаний.

Жан-Клод Ван Дамм приобрёл мировую известность благодаря ролям в боевиках, таких как "Кровавый спорт" и "Двойной удар". Недавно он озвучил персонажа в анимационном фильме "Миньоны: Грювитация" (2022) и снялся в фильме "Садовник" (2025).

На данный момент представители актёра и DIICOT не предоставили официальных комментариев по поводу выдвинутых обвинений.

Уточнения

Жан-Кло́д Ван Да́мм (англ. Jean-Claude Van Damme, имя при рождении — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг, нидерл. и фр. Jean-Claude Camille François Van Varenberg; прозвище — Мышцы из Брюсселя, англ. The Muscles from Brussels; род. 18 октября 1960, Беркем-Сент-Агат) — американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Известный актёр замешан в деле о торговле людьми: подробности обвинений
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