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Таксист влетел в Lamborghini Крида: обычная поездка обернулась аварией на дороге

2:53
Шоу-бизнес

2 апреля 2025 года в Москве произошло громкое дорожно-транспортное происшествие, в центре которого оказался популярный российский певец Егор Крид. По словам самого артиста, инцидент случился в самый разгар дня, когда его автомобиль — роскошный Lamborghini Urus — стоял на светофоре. В этот момент в машину на большой скорости врезался автомобиль такси.

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Что произошло?

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, удар был очень сильным. Задняя часть Lamborghini Крида получила серьёзные повреждения. Но ещё больше пострадала машина виновника — такси. Дверь в авто оказалась полностью смята, водитель не мог самостоятельно выбраться, и его пришлось извлекать буквально вручную.

Сам Егор Крид позже вышел на связь с поклонниками и поделился своими эмоциями в соцсетях. По его словам, он шокирован тем, насколько легко на дороге можно стать жертвой чужой безответственности.

"Таксист был в неадеквате и ехал на очень высокой скорости. Он влетел в меня, когда я спокойно стоял на светофоре. Жаль, что сегодня не первое апреля — можно было бы подумать, что это розыгрыш", — написал певец.

Повезло, что никто не пострадал

Несмотря на масштаб повреждений, ни сам Крид, ни другие участники аварии не получили травм. Певец выразил благодарность судьбе за то, что всё обошлось, ведь последствия могли быть куда серьёзнее. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Водитель такси был задержан для выяснения всех обстоятельств.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что у мужчины могут быть признаки алкогольного или наркотического опьянения — это ещё предстоит подтвердить или опровергнуть официальной экспертизе.

Реакция Крида

В соцсетях артист сразу предупредил подписчиков: будьте осторожны на дорогах, особенно при взаимодействии с такси. Он подчеркнул, что эта ситуация — не исключение, а всё чаще встречающаяся проблема.

"Кажется, каждый второй таксист — гонщик. Но тут дело не в шутках, а в безопасности людей. Я бы предпочёл, чтобы этого инцидента не было вовсе", — добавил он.

Что грозит водителю такси?

Если подтвердится факт управления автомобилем в состоянии опьянения, водителю может грозить штраф до 30 000 рублей, лишение прав на срок до двух лет, а также административный арест. Учитывая то, что пострадавшим стал известный артист и потенциальный ущерб исчисляется миллионами, дело может принять и более серьёзный оборот, вплоть до гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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