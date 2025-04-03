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Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере

1:34
Шоу-бизнес

Джулия Робертс, известная своей сдержанностью в вопросах публичных появлений с семьей, недавно посетила бродвейскую премьеру спектакля "Good Night and Good Luck" в компании своего мужа, кинематографиста Дэниела Модера, и их 17-летнего сына Генри. Это редкое совместное появление привлекло внимание общественности и СМИ.

Джулия Робертс
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джулия Робертс

Семейный выход на премьеру

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и собрало множество звездных гостей. Джулия выбрала для выхода элегантный образ: чёрную шубу, классические брюки и туфли на каблуке. Генри предпочел более непринуждённый стиль, надев оранжевый кожаный пиджак, джинсы, белую рубашку и кроссовки Nike. Семья пришла поддержать давнего друга Джулии, Джорджа Клуни, который участвует в данной постановке.

Ранее Робертс и Клуни вместе снимались в фильме "Билет в рай", где актерская поддержка помогла Джулии справиться с тоской по семье во время съёмок. Она отмечала: "Клуни спас меня от полного одиночества и отчаяния".

Личная жизнь и семейные ценности

Джулия Робертс и Дэниэл Модер состоят в браке уже 22 года. Помимо Генри, у них есть 20-летние близнецы: дочь Хейзел и сын Финнеас. Актриса известна стремлением оберегать личную жизнь своей семьи от излишнего внимания прессы, редко появляясь с детьми на публичных мероприятиях

Уточнения

Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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