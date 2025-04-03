Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере

Джулия Робертс, известная своей сдержанностью в вопросах публичных появлений с семьей, недавно посетила бродвейскую премьеру спектакля "Good Night and Good Luck" в компании своего мужа, кинематографиста Дэниела Модера, и их 17-летнего сына Генри. Это редкое совместное появление привлекло внимание общественности и СМИ.
Мероприятие состоялось в Нью-Йорке и собрало множество звездных гостей. Джулия выбрала для выхода элегантный образ: чёрную шубу, классические брюки и туфли на каблуке. Генри предпочел более непринуждённый стиль, надев оранжевый кожаный пиджак, джинсы, белую рубашку и кроссовки Nike. Семья пришла поддержать давнего друга Джулии, Джорджа Клуни, который участвует в данной постановке.
Ранее Робертс и Клуни вместе снимались в фильме "Билет в рай", где актерская поддержка помогла Джулии справиться с тоской по семье во время съёмок. Она отмечала: "Клуни спас меня от полного одиночества и отчаяния".
Джулия Робертс и Дэниэл Модер состоят в браке уже 22 года. Помимо Генри, у них есть 20-летние близнецы: дочь Хейзел и сын Финнеас. Актриса известна стремлением оберегать личную жизнь своей семьи от излишнего внимания прессы, редко появляясь с детьми на публичных мероприятиях
Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.
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