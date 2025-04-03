Бывшая жена Джигарханяна подтвердила, что стала матерью: это был не фейк

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о рождении дочери в 46 лет.
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в социальных сетях кадры, на которых позирует с объёмным животом в белом сарафане.
"Друзья, это был не фейк. Девочка родилась 25 марта Можно поздравлять!" — написала под кадрами Виталина.
Пианистка не стала раскрывать имя отца ребёнка, но пообещала делиться радостными моментами материнства в соцсетях.
Ранее комедийная актриса Марина Федункив, ставшая матерью в 53 года, рассекретила имя своего ребёнка.
Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр.
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