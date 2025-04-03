Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От этих трёх привычек страдает каждая маленькая квартира
Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой
Идеальное дерево для вашего сада: быстрорастущий павловния, который помогает пережить летнюю жару
Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы
Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения
Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов

Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного

0:44
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова показала, кого скрыла на фото за сердечком и назвала избранником.

Актриса Ирина Безрукова и певец Николай Басков
Фото: Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public doman
Актриса Ирина Безрукова и певец Николай Басков

1 апреля Ирина Безрукова заинтриговала своих подписчиков, заявив, что встретила в своей жизни любовь.

Она закрыла некого мужчину сердечком и пообещала раскрыть личность возлюбленного после того, как её пост наберёт 5 тысяч лайков.

Аудитория выполнила план по лайкам, и Безрукова заявила, что разыграла публику в честь дня смеха.

На фото скрывался певец Николая Басков.

"В любом возрасте можно полюбить и встретить своего человека… Надеюсь, что это случится, а пока моё сердце свободно", — объяснила Ирина.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине
Военные новости
Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Видео 
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Великобритания вводит новое правило для туристов: что нужно знать перед поездкой
Влияние невидимой планеты: что происходит на окраинах Солнечной системы
Идеальное дерево для вашего сада: быстрорастущий павловния, который помогает пережить летнюю жару
Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения
Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного
Прощай, целлюлит: стать стройнее и очистить организм поможет этот необычный способ
О чём молчат риэлторы: почему в деревне иногда удобнее, чем в модном коттеджном районе
От творога до киноа: 8 растительных источников белка, которые стоит попробовать
Сухие и ломкие волосы больше не проблема: лучшие домашние маски для спасения локонов
Исследования выявили "ген давления": у кого в ДНК скрыт риск гипертонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.