Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного

Актриса Ирина Безрукова показала, кого скрыла на фото за сердечком и назвала избранником.
1 апреля Ирина Безрукова заинтриговала своих подписчиков, заявив, что встретила в своей жизни любовь.
Она закрыла некого мужчину сердечком и пообещала раскрыть личность возлюбленного после того, как её пост наберёт 5 тысяч лайков.
Аудитория выполнила план по лайкам, и Безрукова заявила, что разыграла публику в честь дня смеха.
На фото скрывался певец Николая Басков.
"В любом возрасте можно полюбить и встретить своего человека… Надеюсь, что это случится, а пока моё сердце свободно", — объяснила Ирина.
Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.
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