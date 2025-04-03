Ирина Безрукова рассекретила имя своего мнимого возлюбленного

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова показала, кого скрыла на фото за сердечком и назвала избранником.

Фото: Инстаграм Ирины Безруковой is licensed under public doman Актриса Ирина Безрукова и певец Николай Басков

1 апреля Ирина Безрукова заинтриговала своих подписчиков, заявив, что встретила в своей жизни любовь.

Она закрыла некого мужчину сердечком и пообещала раскрыть личность возлюбленного после того, как её пост наберёт 5 тысяч лайков.

Аудитория выполнила план по лайкам, и Безрукова заявила, что разыграла публику в честь дня смеха.

На фото скрывался певец Николая Басков.

"В любом возрасте можно полюбить и встретить своего человека… Надеюсь, что это случится, а пока моё сердце свободно", — объяснила Ирина.

Уточнения

Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.



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