Полина Гагарина показала, как весело отметила день рождения

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина с размахом отпраздновала своё 38-летие.

Фото: Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman Певица Полина Гагарина, певец Дима Билан

Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фото со своего дня рождения.

Певица задула свечи на красивом торте, украшенном ягодами.

"А вот и фотографии. Все не поместились! Ну хоть часть! Пересматриваю и улыбаюсь", — написала звезда под снимками.

Гостями праздника Полины Гагариной стали Дима Билан, певица Пелагея, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Игорь Крутой и другие звёзды.

На вечере были также экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков и их общая дочь Мия.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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