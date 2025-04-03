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Полина Гагарина показала, как весело отметила день рождения

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Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина с размахом отпраздновала своё 38-летие.

Певица Полина Гагарина, певец Дима Билан
Фото: Инстаграм Полины Гагариной is licensed under public doman
Певица Полина Гагарина, певец Дима Билан

Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фото со своего дня рождения.

Певица задула свечи на красивом торте, украшенном ягодами.

"А вот и фотографии. Все не поместились! Ну хоть часть! Пересматриваю и улыбаюсь", — написала звезда под снимками.

Гостями праздника Полины Гагариной стали Дима Билан, певица Пелагея, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Игорь Крутой и другие звёзды. 

На вечере были также экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков и их общая дочь Мия. 

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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