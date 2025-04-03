Полина Гагарина показала, как весело отметила день рождения

Певица Полина Гагарина с размахом отпраздновала своё 38-летие.
Полина Гагарина опубликовала в социальных сетях фото со своего дня рождения.
Певица задула свечи на красивом торте, украшенном ягодами.
"А вот и фотографии. Все не поместились! Ну хоть часть! Пересматриваю и улыбаюсь", — написала звезда под снимками.
Гостями праздника Полины Гагариной стали Дима Билан, певица Пелагея, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Игорь Крутой и другие звёзды.
На вечере были также экс-супруг певицы Дмитрий Исхаков и их общая дочь Мия.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
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