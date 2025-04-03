Песня башкирской группы Ay Yola обогнала по популярности хит Леди Гаги

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Российский музыкальный коллектив, этно-поп трио из Уфы с новым хитом ворвался в мировые топ-чарты.

Фото: ВК-аккаунт группы Ay Yola is licensed under public doman Группа Ay Yola

Песня группы Ay Yola "Homay" из музыкального альбома "Урал батыр" стремительно набирает популярность и миллионные прослушивания

Трек башкирской группы Ay Yola оказалась в мировом топе-200 Shazam. Композиция продвигается к первой строчке. Пока она расположилась на седьмой строчке популярного топ-чарта.

Песня Homay покоряет социальные сети и перегоняет по количеству прослушиваний хит певицы Леди Гагу Abracadabra.

Ране в мировые топ-чарты залетали хиты Кати Лель "Мой мармеладный" и песня российских школьниц "Сигма-бой".

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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