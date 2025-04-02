Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце ещё не греет, а вирусы уже рядом: кто в группе риска этой весной
Дача Пугачёвой с пирсом, бассейном и проблемами: зачем Пресняков чинит то, что не продаётся
Солнечные удары: как вспышки изменяют работу мозга и техники
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день

Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии

1:18
Шоу-бизнес

Киноактёр и звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре громкого скандала в Румынии. Его имя упоминается в деле о торговле людьми — актёра подозревают в том, что он пользовался услугами преступной сети, которая занималась эксплуатацией несовершеннолетних.

Жан-Клод Ван Дамм
Фото: commons.wikimedia by Michaël Bemelmans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жан-Клод Ван Дамм

По информации следствия, речь идёт о пяти румынских девушках, находившихся в уязвимом положении. Как сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв, события происходили в Каннах, а сам Ван Дамм якобы не отрицал своей причастности — данные подтверждаются показаниями свидетеля.

Девушек, как утверждается, подбирал румынский предприниматель Морел Боля — человек с неоднозначной репутацией. Он руководит НКО EuroDemos и владеет модельным агентством Kasta Morrely, но в 2022 году сам стал главным фигурантом дела о торговле несовершеннолетними.

Согласно материалам дела, с 2000 по 2016 год через сеть Болии происходила систематическая сексуальная эксплуатация молодых девушек. Сейчас следствие продолжается, и окончательные выводы пока не сделаны. Но дело уже вызвало общественный резонанс и может серьёзно повлиять на имидж голливудского актёра.

Уточнения

Жан-Кло́д Ван Да́мм (англ. Jean-Claude Van Damme, имя при рождении — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг, нидерл. и фр. Jean-Claude Camille François Van Varenberg; прозвище — Мышцы из Брюсселя, англ. The Muscles from Brussels; род. 18 октября 1960, Беркем-Сент-Агат) — американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Последние материалы
От древних руин до уникальных блюд: что нужно увидеть в Колле-Ди-Тора
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор
Уюта мало: как понять, что интерьер по-настоящему безупречен
Пассивный доход за 10 лет — но сумма кусается: сколько нужно накопить, чтобы деньги работали за тебя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.