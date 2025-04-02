Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Киноактёр и звезда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм оказался в центре громкого скандала в Румынии. Его имя упоминается в деле о торговле людьми — актёра подозревают в том, что он пользовался услугами преступной сети, которая занималась эксплуатацией несовершеннолетних.

Фото: commons.wikimedia by Michaël Bemelmans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жан-Клод Ван Дамм

По информации следствия, речь идёт о пяти румынских девушках, находившихся в уязвимом положении. Как сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв, события происходили в Каннах, а сам Ван Дамм якобы не отрицал своей причастности — данные подтверждаются показаниями свидетеля.

Девушек, как утверждается, подбирал румынский предприниматель Морел Боля — человек с неоднозначной репутацией. Он руководит НКО EuroDemos и владеет модельным агентством Kasta Morrely, но в 2022 году сам стал главным фигурантом дела о торговле несовершеннолетними.

Согласно материалам дела, с 2000 по 2016 год через сеть Болии происходила систематическая сексуальная эксплуатация молодых девушек. Сейчас следствие продолжается, и окончательные выводы пока не сделаны. Но дело уже вызвало общественный резонанс и может серьёзно повлиять на имидж голливудского актёра.

Уточнения

Жан-Кло́д Ван Да́мм (англ. Jean-Claude Van Damme, имя при рождении — Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг, нидерл. и фр. Jean-Claude Camille François Van Varenberg; прозвище — Мышцы из Брюсселя, англ. The Muscles from Brussels; род. 18 октября 1960, Беркем-Сент-Агат) — американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

